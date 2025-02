Cortei contro e a sostegno Afd a Berlino, alla vigilia del voto

Vigilia elettorale con cortei per la democrazia e contro l'estremismo di destra in diverse città della Germania: ieri a Magonza e Münster, oggi ad Hannover, Essen, Karlsruhe, Kaufbeuren. La partecipazione più consistente è attesa ad Amburgo con due cortei contro l'estrema destra alla quale si attendono circa 80.000 manifestanti.

Intanto a Berlino oggi si sono dati appuntamento circa centocinquanta manifestanti di destra che sfilano al grido di "Noi siamo il popolo" - lo slogan che era stato adottato per le mobilitazioni nella ex Ddr - e "contro ogni estremismo di sinistra". Secondo il quotidiano berlinese Morgenpost i manifestanti scandiscono più volte anche il coro "Ostdeutschland", Germania dell'Est. Il corteo sfila nel quartiere Mitte, nel centro della capitale, scortato dalla polizia che tenta di evitare il contatto con una contromanifestazione indetta per protestare contro l'estremismo di destra e l'antisemitismo. Anche a quest'ultimo corteo hanno preso parte secondo la polizia circa duecento manifestanti.

Sempre nella capitale, ma nel quartiere di Lichtenberg, è in corso una manifestazione di Alternative fuer Deutschland (Afd) e una contromanifestazione indetta per protestare contro l'estremismo di destra: anche in questo caso la polizia conta duecento persone per Afd e circa settecento alla contromanifestazione.

