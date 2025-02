Che cos'è la Cpac, l'evento-clou della destra Usa

La Conservative Political Action Conference (Cpac) è uno degli eventi politici più importanti per il movimento conservatore negli Stati Uniti, una tre giorni che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza sempre maggiore per tutta la destra internazionale.

Fondata nel 1974 (il futuro presidente Ronald Reagan tenne il discorso inaugurale), è organizzata dall'American Conservative Union, l'Acu, oggi presieduta dall'ex direttore degli affari politici nella Casa Bianca di George W. Bush, Matt Schlapp. Lui e sua moglie Mercedes, ex direttrice della comunicazione di Donald Trump non nascondono il desiderio di portare il format in Europa, dove non pochi governi simpatizzano con il 'nuovo corso' degli Usa.

La conferenza si tiene ogni anno e riunisce politici, attivisti, giornalisti e sostenitori del Partito Repubblicano e di formazioni affini a livello globale per discutere strategie, politiche e temi chiave dell'agenda conservatrice. Durante l'evento vengono affrontati argomenti come economia, immigrazione, diritti costituzionali e politica estera, con l'obiettivo di rafforzare e diffondere i principi conservatori.

Oltre ai discorsi dei leader politici, la Cpac include panel di discussione, workshop e sondaggi interni per misurare il gradimento dei candidati presidenziali tra gli attivisti: dal 2019 il vincitore di questi sondaggi è sempre stato Trump, che ha il record assoluto di vittorie in questi rilevamenti sul gradimento. Anche perché negli ultimi anni, la conferenza ha assunto un tono sempre più populista e nazionalista, riflettendo le nuove tendenze del conservatorismo americano e allontanandosi dall'anima più moderata del Gran Old Party.

L'influenza della Cpac si è estesa anche fuori dagli Stati Uniti, con eventi simili organizzati in altri Paesi, come il Brasile, l'Australia e l'Ungheria di Viktor Orban, dimostrando la crescente rete globale del movimento conservatore.

La virata a destra dell'evento è stata in qualche modo testimoniata da una controversia esplosa nel 2021: a Orlando, in Florida, gli utenti dei social notarono che il palco aveva la forma della runa Odal, che nella Germania nazista era associata alle SS e che viene usata da molti gruppi neonazisti in tutto il mondo, tra cui i suprematisti bianchi americani. Schlapp definì i paragoni "oltraggiosi e calunniosi" affermando che "i nostri legami con la comunità ebraica sono di vecchia data".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA