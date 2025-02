Meloni ai conservatori: 'Lavorare per una pace giusta in Ucraina, servono leadership forti'

"La propaganda diceva che un governo conservatore avrebbe isolato l'Italia, avrebbe scoraggiato gli investitori, avrebbe soppresso le libertà, ma erano fake. L'Italia sta meglio, occupazione a livelli record, l'economia cresce, il flusso degli immigrati si è ridotto del 60%. Stiamo facendo aumentare le libertà in tutti quanti gli aspetti della vita del paese". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio alla convention dei conservatori in corso Washington.

"Voglio ringraziarvi perché non avete mai smesso di lottare anche nei momenti più difficili, avete creato una rete globale che dà voce a milioni di persone che non potevano parlare" ha aggiunto Meloni. "Cpac ha capito prima ancora di tanti altri che la battaglia politica per i valori di noi conservatori non si combatte solo negli Stati Uniti è battaglia del mondo occidentale: io credo ancora nel mondo occidentale" non solo nei confini geografici ma "come civiltà".

"I nostri avversari sperano che Trump si allontani da noi" europei "io lo conosco, è forte e efficace, scommetto che dimostreremo che si sbagliano. Qualcuno può vedere l'Europa come distante, lontana, persa, io vi dico che non è così" ha proseguito Meloni.

'Chi si arrabbia per Vance doveva mostrare orgoglio prima'

"Io sono orgogliosa di essere europea: se chi si è arrabbiato" per le parole a Monaco del vicepresidente Vance "avesse mostrato lo stesso orgoglio quando l'Ue ha perso autonomia strategica legandosi a regimi autocratici o con l'immigrazione massiccia adesso vivremmo in una Europa più forte". "Io stessa ho chiesto all'Europa di riscoprire la propria verità, la propria anima" che è stata "sacrificata sull'altare del" mercato, "della burocrazia: l'Europa non è persa e non si perderà mai se i conservatori rimangono a combattere". "Se non siamo sicuri non possiamo sentirci liberi e quando la libertà è a rischio l'unica cosa da fare è metterla in mano ai saggi, per questo crescono i conservatori e per questo la sinistra è arrabbiata. Con la vittoria di Trump l'irritazione è diventata isteria".

Meloni: 'Il popolo ucraino combatte contro un'aggressione brutale'

Quello dell'Ucraina è "un popolo orgoglioso, che combatte per la libertà, contro un aggressore brutale. Bisogna andare avanti per costruirei una pace duratura. Con Trump noi non vedremo mai più il disastro visto in Afghanistan". Dobbiamo continuare oggi a lavorare insieme per una pace giusta e duratura. Una pace che può essere costruita solo con il contributo di tutti, ma soprattutto con leadership forti".

Meloni: 'L'Italia ha un legame profondo e indissolubile con gli Usa'

"Oggi mi rivolgo a voi con l'orgoglio di rappresentare, come presidente del Consiglio, una nazione straordinaria quale è l'Italia. Una nazione con un legame profondo e indissolubile con gli Stati Uniti. E questo legame è forgiato dalla storia e da principi condivisi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Cpac, la convention dei conservatori americani in corso a Washington. "A questa incredibile nazione, l'Italia - ha aggiunto la premier - dedico tutta la mia energia. Il nostro governo sta lavorando instancabilmente per ripristinare il giusto posto dell'Italia sulla scena internazionale. Stiamo riformando, modernizzando e rivendicando il nostro ruolo di leader globale. Puntiamo a costruire un'Italia che stupisca ancora una volta il mondo".

