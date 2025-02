Trudeau beffa Trump con l'hockey: 'Non ci prendi'

La nazionale canadese di hockey su ghiaccio batte gli Stati Uniti a Boston e il premier di Ottawa Justin Trudeau raccoglie il disco al balzo per replicare a Donald Trump che vorrebbe fare del vicino settentrionale degli Usa il 51esimo stato dell'Unione. "Non puoi prenderti il nostro Paese, e non puoi prendere il nostro gioco", ha scritto su X il primo ministro canadese uscente dopo la vittoria del Canada 3 a 2 in un match giocato in trasferta grazie al gol decisivo segnato da Connor McDavid che ai tempi supplementari ha assegnato a Ottawa l'intero torneo 4 Nations Face-Off (le altre squadre erano Finlandia e Svezia).

Il team Usa aveva invitato Trump ad assistere alla partita, ma il presidente, che di recente ha approfittato di altri grandi eventi sportivi a stelle e strisce, dal Super Bowl del 9 febbraio a Daytona 500 domenica scorsa per farsi vedere sugli spalti, stavolta ha glissato, mandando gli auguri al "grande team di hockey americano" e invitandolo a battere il Canada che "con tasse molto più basse e di gran lunga maggior sicurezza un giorno, forse presto, diventerà il nostro 51esimo Stato".

Trump ha giustificato la sua assenza con precedenti impegni istituzionali, ma non sarebbe stato un bel vedere alla luce della sconfitta e delle tensioni tangibili tra i fan delle due squadre: come quando è risuonato l'inno canadese 'O Canada' durante il quale la curva sud statunitense è esplosa in fischi e boati in risposta a quanto fatto dai rivali la scorsa settimana a Montreal, quando è stata suonata Star Spangled Banner.

Stavolta, prima della finale, la cantante canadese candidata ai Grammy Chantal Kreviazuk ha modificato intenzionalmente le parole dell'inno nazionale canadese, cambiando la frase "in all of us command" in "that only us command", come gesto di protesta contro le dichiarazioni di Trump. La Kreviazuk ha poi postato su Instagram una foto dell'inno con le sue modifiche a mano, confermando che le affermazioni sul 51esimo Stato erano state le ragioni del cambiamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA