Media, 'Putin vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio'

Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio, terzo anniversario dell'aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini.

I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita per imporre le sue condizioni di pace al mondo, cercando di dipingere i governi in Europa che sostengono Kiev come "nemici della pace", scrive Kyiv Independent. Non sono state annunciate decisioni concrete in seguito all'incontro tra le delegazioni americana e russa, ma l'esclusione dell'Ucraina ha suscitato allarme a Kiev e in Europa.

Vladimir Putin ha in programma presto un colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping per informarlo dei risultati dell'incontro a Riad tra gli Usa e la Russia. Lo riferisce il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax.

"Penso che questa sensazione sia sbagliata". Così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di "commentare la tesi secondo cui l'amministrazione americana" sarebbe "diventata filorussa e anti-ucraina". Lo riporta l'agenzia Interfax.

"Il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky e a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati". Lo scrive Elon Musk su X. "Se Zelensky fosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe in maniera schiacciante, nonostante abbia preso il controllo di TUTTI i media ucraini. In realtà è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire le elezioni", aggiunge Musk.

Kiev e Washington "continuano" i negoziati sui minerali strategici ucraini. Lo afferma una fonte ucraina all'Afp.

L'Ucraina e gli Stati Uniti stanno "continuando" i negoziati per un accordo sullo sfruttamento dei minerali strategici ucraini, dopo che Kiev ha respinto una proposta iniziale di Washington cosa che aveva fatto infuriare Donald Trump, ha detto oggi un alto funzionario ucraino all'Afp. "La conversazione è in corso", ha affermato il funzionario, parlando a condizione di mantenere l'anonimato. "C'è uno scambio costante di bozze di documenti, ne abbiamo inviata un'altra ieri" e "stiamo aspettando una risposta americana", ha aggiunto la fonte informata dell'andamento dei colloqui.

"Siamo ancora lontani da una tregua in Ucraina". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando al Morgenmagazin della Zdf. "La guerra avviene ogni giorno con grande brutalità", e fino a quando la situazione sarà questa la Germania e l'Europa devono occuparsi del fatto che l'Ucraina non venga lasciata sola, ha aggiunto. Resta dunque questione assolutamente aperta se, nel caso di una tregua, possano giocare un ruolo truppe internazionali in Ucraina, "se mai ci si arriverà".

L'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello degli Stati Uniti Donald Trump "deve essere sostanziale e dipenderà dai progressi dell'accordo ucraino". Lo afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista con la giornalista Catherine Herridge ripresa dalla Tass. "Non conosco i tempi, ma un incontro tra il presidente Putin e il presidente Trump deve essere un incontro su qualcosa. Dobbiamo sapere di cosa parlerà quell'incontro, cosa si otterrà. In genere non teniamo questi incontri finché non c'è un risultato o un progresso".

Le delegazioni statunitense e russa non hanno discusso questioni territoriali durante l' incontro dei giorni scorsi in Arabia Saudita perché aveva un altro obiettivo, ha affermato il Segretario di Stato statunitense. "Non abbiamo affrontato argomenti specifici sui territori, nessuno di questi, perché non era quello lo scopo di quell'incontro". "Lo scopo dell'incontro era determinare se ci fosse un reale interesse a discutere di pace o meno", ha sottolineato Rubio. A Riad non si è discusso neanche della revoca delle sanzioni contro la Russia: "Gli europei e l'Ue hanno il loro set di sanzioni sulla Russia. Anche se revocassimo tutte le nostre sanzioni, cosa di cui non si è parlato, anche gli europei dovrebbero revocare le sanzioni affinché qualcosa sia possibile. Quindi, devono essere tutti consultati a un certo punto, ma non siamo ancora a quel punto", ha concluso.

'Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pochi, se non nessuno, sostenitori nella cerchia ristretta del presidente Trump, e il peggioramento dei rapporti tra i due rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia' lo scrive il New York Post sottolineando che 'una fonte vicina a Trump suggerisce che la soluzione migliore per [Zelensky] e per il mondo è che vada immediatamente in Francia ".





Mosca, 'intensa offensiva di Kiev nel Kherson'

Le forze armate ucraine hanno intensificato i loro attacchi ai distretti di prima linea della regione di Kherson, ha detto alla Tass il capo del distretto di Kakhovka, Pavel Filipchuk, precisando che questo potrebbe essere dovuto all'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Russia senza la partecipazione di Kiev. "Di recente, l'attività degli attacchi terroristici ucraini con droni contro infrastrutture pacifiche è aumentata in modo significativo. Sfortunatamente, le morti dei residenti di Kakhovka sono diventate frequenti. È collegato al fatto che il nostro presidente sta costruendo accordi con il leader degli Stati Uniti sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, e sta accadendo senza l'Ucraina". Anche il capo del distretto di Alyoshki, Ruslan Khomenko, ha notato un aumento del numero di morti civili a causa dei bombardamenti ucraini dall'inizio dell'anno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA