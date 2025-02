'Hamas ha consegnato il corpo di Shiri Bibas alla Croce Rossa'

Al Jazeera riferisce Hamas ha "consegnato poco fa il corpo dell'ostaggio israeliano Shiri Bibas alla Croce Rossa". Shiri Bibas è la madre di Kfir e Ariel Bibas, i cui corpi sono stati restituiti ieri da Hamas a Israele.

Il gruppo aveva consegnato anche un terzo corpo il cui dna non corrispondeva però a nessuno degli ostaggi ancora a Gaza. Secondo una fonte ad Al Jazeera, le Brigate Qassam - l'ala militare di Hamas - hanno consegnato il corpo di Shiri stasera.

Israele al momento non conferma

Le aurorità israeliane, però, non confermano al momento la notizia data da Al Jazeera secondo cui Hamas avrebbe restituito poco fa il corpo di Shiri Bibas

Lo riferiscono i media israeliani, aggiungendo che l'Idf sta verificando. Il corpo della donna doveva essere tra quelli consegnati a Israele ieri, ma all'esame del dna è risultato appartenere a un'altra.

La Croce Rossa in viaggio verso Gaza

Un funzionario israeliano ha reso noto che la Croce Rossa è in viaggio verso Gaza per recuperare il presunto corpo di Shiri Bibas. Al momento non ci sono conferme che si tratti del corpo della mamma dei due bambini, Kfir e Ariel, uccisi a Gaza e restituiti ieri da Hamas. Lo riporta Haaretz.

