Germania: sondaggi, Cdu sempre prima ma coalizioni complicate

Gli ultimi sondaggi a due giorni dal voto in Germania dipingono una situazione in movimento, difficile da fotografare. È possibile che, se la partecipazione dovesse aumentare, i risultati finali potrebbero discostarsi da quanto sino ad oggi preventivato. Unica certezza: più partiti saranno al Bundestag, più difficile sarà costruire una coalizione a due gambe, come per esempio tra socialdemocratici e conservatori.

Tutti i sondaggi convengono che l'Unione di Cdu-Csu ha nelle ultime settimane perso almeno un punto percentuale e si attesta sotto la soglia del 30%, per il secondo canale tedesco è addirittura al 28%. Secondo partito resta Alternative fuer Deutschland (Afd): per Forsa e Zdf è al 21%, per Yougov al 20%.

I socialdemocratici sono tra il 16 e il 15%, poi i Verdi tra il 14% e il 13%. Tra i piccoli la Linke ha raggiunto l'8%, mentre sia i liberali (Fdp) che la formazione di Sahra Wagenknecht (Bsw) lottano per entrare in parlamento dove la soglia di sbarramento è al 5%, con i primi in leggero vantaggio.

