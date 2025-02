Una ventina di leader alla nuova riunione di Macron sull'Ucraina

Sono una ventina i capi di Stato e di governo che partecipano questo pomeriggio, a partire dalle ore 16, alla nuova riunione informale per la pace e la sicurezza in Ucraina e in Europa, promossa dal presidente francese, Emmanuel Macron, dopo quella in presenza l'altro ieri a Parigi.

All'Eliseo, sono presenti lo stesso Macron, assieme al presidente della Romania, Ilie Bolojan, e il premier del Lussemburgo, Luc Frieden.

Secondo una lista fornita dalla presidenza francese, sono invece connessi in videoconferenza Gitanas Nauseda (Lituania), Alexander Stubb (Finlandia), Bart De Wever (Belgio), Rossen Jeliazkov (Bulgaria), Justin Trudeau (Canada), Andrej Plenkovic (Croazia), Kristen Michal (Estonia), Petteri Orpo (Finlandia), Kyriákos MItsotakis (Grecia), Micheal Martin (Irlanda), Kristrún Frostadottir (Islanda), Evika Silina (Lettonia), Jonas Gahr Store (Norvegia), Luis Montenegro (Portogallo), Ulf Kristersson (Svezia), Robert Golob (Slovenia), e Petr Fiala (Repubblica ceca).



