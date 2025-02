Grecia stanzia 850mila euro per isole colpite da sciame sismico

Il ministero degli Interni greco ha previsto una sovvenzione straordinaria di 850mila euro per le isole di Santorini, Amorgos, Anafi e Ios, per rispondere alle necessità dovute allo sciame sismico in corso, riporta l'emittente statale Ert.

Da più di due settimane un'intensa attività sismica, con epicentro nel braccio di mare tra l'isola vulcanica di Santorini e quella di Amorgos, sta interessando l'arcipelago delle Cicladi. Negli ultimi giorni i terremoti, che dall'inizio del fenomeno hanno raggiunto il picco di magnitudo 5,3 della scala Richter, sembrano avere perso intensità: questa mattina è stata registrata una scossa di magnitudo 4,3.

Il viceministro degli Interni, Vassilis Spanakis, ha visitato ieri Santorini e ha annunciato la sovvenzione straordinaria di 850mila euro per le quattro isole. Nello specifico, 400mila euro andranno a Santorini mentre le isole di Amorgos, Ios e Anafi riceveranno 150mila euro ciascuna.

"La strada è ancora lunga, questi piccoli terremoti continueranno a verificarsi nell'immediato futuro. Certamente non sappiamo quanto durerà, ma credo che siamo su una buona strada", ha dichiarato a Ert Efthimios Lekkas, presidente del Comitato scientifico per la valutazione del rischio sismico (OASP), ricordando che, per ora, uno dei principali pericoli è costituito dalle possibili frane.



