Doge di Musk annuncia 55 miliardi risparmi,dati ne indicano meno

Il Dipartimento dell'Efficienza del governo di Elon Musk ha dichiarato di aver risparmiato 55 miliardi di dollari di spesa pubblica con i suoi controlli e i suoi tagli. Ma sul suo sito sono riportati solo risparmi per 16,6 miliardi, senza contare che un errore nei dati riduce l'ammontare a 8,6 miliardi. L'errore - riporta il New York Times - riguarda la cancellazione di un contratto per l'agenzia dell'immigrazione da otto miliardi che, in verità, sono otto milioni. Il valore è infatti stato corretto dopo l'elezione di Donald Trump.



