Patto Usa-Russia sull'Ucraina. Trump: 'Bene le truppe europee a Kiev dopo l'accordo'

I colloqui con la Russia per un accordo sulla fine della guerra in Ucraina "sono andati molto bene". Lo ha detto Donald Trump a Mar-a-Lago. "sono più fiducioso di prima", ha aggiunto il presidente. "Se i Paesi europei vogliono inviare truppe in Ucraina" dopo l'accordo "agli Stati Uniti va bene".. Lo ha detto Donald Trump a Mar-a-Lago.

Donald Trump ha anche detto che non ha intenzione di ritirare le truppe americane dall'Europa dopo l'accordo in Ucraina. "Nessuno me lo ha chiesto e non voglio farlo". Il presidente Usa si è detto poi "deluso" dalle proteste di Volodymyr Zelensky di essere stato escluso dai colloqui con la Russia. "L'Ucraina non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra" ha sottolineato

IL PUNTO SUI COLLOQUI A RIAD

(di Claudio Salvalaggio)

E' un nuovo patto, una sorta di reset quello stabilito nei colloqui Usa-Russia a Riad, i primi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina dopo anni di gelo. Basta leggere le condizioni concordate - secondo il dipartimento di Stato americano - dalle due delegazioni, entrambe soddisfatte dell'esito: "Nominare i rispettivi team di alto livello per iniziare a lavorare su un percorso per porre fine al conflitto in Ucraina al più presto in un modo che sia durevole, sostenibile e accettabile da tutte le parti", ma anche "normalizzare" le relazioni diplomatiche e "gettare le basi per una futura cooperazione tra i due Paesi su questioni di reciproco interesse geopolitico e sulle storiche opportunità economiche e di investimento" dopo la conclusione della guerra.

Quindi "pace" in Ucraina ma anche affari tra Washington e Mosca e intesa sugli equilibri di potere nel mondo. Un vertice criticato da Volodymyr Zelensky, che ha lamentato l'esclusione di Kiev e chiesto "colloqui equi" anche con Ue, Regno Unito e Turchia durante l'incontro ad Ankara con Recep Tayyip Erdogan - candidatosi ad ospitare i futuri negoziati di pace - prima di rinviare al 10 marzo la visita a Riad per evitare coincidenze sospette. Intanto Emmanuel Macron - secondo la Reuters - ha in programma di ospitare domani un secondo incontro per discutere di Ucraina e sicurezza europea, probabilmente in videocollegamento, estendendo l'invito ai Paesi europei che non erano presenti ai colloqui di lunedì e al Canada, alleato della Nato.

"Tutte le parti devono fare concessioni", ha detto il segretario di Stato Marco Rubio dopo quello che ha definito un "pre-negoziato", quattro ore e mezzo di faccia a faccia in uno dei palazzi della famiglia reale saudita, Diriyah, nel complesso di Albasatin. Alla destra dei mediatori arabi - il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, e il consigliere per la sicurezza nazionale saudita Mosaad bin Mohammad Al-Aiban - Rubio, il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz e l'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff. Alla sinistra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il consigliere diplomatico del Cremlino Iuri Ushakov.

Nessuna stretta di mano iniziale, almeno davanti a fotografi e cameramen. Presente, ma ad altri incontri a margine, anche Kirill Dmitriev, l'oligarca consigliere informale del Cremlino con studi in Usa, un passato a Goldman Sachs e McKinsey ed ora ceo del fondo di investimento sovrano russo. Esclusi, almeno per ora, Zelensky e il vecchio continente, sebbene Rubio abbia assicurato che "anche l'Europa dovrà sedersi al tavolo dei negoziati", se non altro perché "ha imposto sanzioni a Mosca".

Poco dopo l'incontro il capo della diplomazia Usa ha avuto una conferenza telefonica per un primo confronto con i ministri degli Esteri del Quint: Antonio Tajani e i colleghi di Francia, Germania e Regno Unito più la rappresentante Ue Kaja Kallas.

Il Cremlino, dal canto suo, ha ribadito che Vladimir Putin è pronto a negoziati con Zelensky "se necessario", risollevando però il problema della sua legittimità, dato che è rimasto in carica dopo la scadenza nel maggio 2024 grazie alla legge marziale. Tant'è che uno dei punti fissi dei vari presunti piani di pace trapelati finora evoca nuove elezioni in Ucraina.

Per ora sembra Mosca a dettare le condizioni. Prima dell'incontro a Riad, il Cremlino aveva messo in chiaro che una "soluzione a lungo termine" del conflitto è "impossibile senza un esame completo delle questioni di sicurezza nel continente" europeo. Il riferimento, in particolare, è all'espansione della Nato verso est e all'impegno preso nel 2008 a far entrare Ucraina e Georgia, pur senza fissare una data. Il giorno prima Lavrov aveva escluso qualsiasi cessione territoriale, mentre oggi ha insistito sul fatto che per Mosca "è inaccettabile" lo schieramento in Ucraina di forze di Paesi Nato in operazioni di peacekeeping. Dopo il vertice, il capo della diplomazia russa ha riferito che gli americani hanno iniziato a "comprendere meglio" la posizione di Mosca e che russi e americani non solo si sono "ascoltati" a vicenda, ma si sono anche "compresi".

Strigliata invece a Zelensky, che dovrebbe essere fatto "ragionare e ricevere una bacchettata sulle mani". Unica concessione del Cremlino la possibilità che Kiev entri nella Ue: "Questo è un diritto sovrano di qualsiasi Paese. Stiamo parlando di processi di integrazione economica. Qui, ovviamente, nessuno può dettare nulla a un altro Paese, e noi non lo faremo", ha assicurato il portavoce Dmitri Peskov.

Nel frattempo, a Riad americani e russi hanno concordato di "stabilire un meccanismo di consultazione per affrontare gli elementi irritanti per le nostre relazioni bilaterali con l'obiettivo di adottare le misure necessarie per normalizzare il funzionamento delle nostre rispettive missioni diplomatiche". Tra i primi frutti la liberazione dei prigionieri americani: l'ultimo, ieri, il 28enne Kalob Byers Wayne, arrestato per una piccola quantità di marijuana.

