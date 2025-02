Libano, l'Idf si ritira dai villaggi di confine, tranne in 5 postazioni

L'esercito israeliano si è ritirato dai villaggi di confine del Libano, ma rimane in 5 postazioni oltre la linea di demarcazione Onu, ha detto una fonte della sicurezza libanese. Oggi è scaduto il termine per il ritiro in base a un accordo di pace con Hezbollah.

"L'esercito israeliano si è ritirato da tutti i villaggi di confine tranne che in 5 punti, mentre l'esercito libanese si sta gradualmente schierando a causa della presenza di esplosivi in alcune zone e dei danni alle strade", secondo la fonte. Ieri un funzionario israeliano ha detto che Israele rimarrà nel Paese in "cinque punti strategici" che controllano le comunità nel sud del Libano.





Israele, agiremo con la forza se Hezbollah viola la tregua

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato che l'esercito (Idf) applicherà "con la forza" l'accordo di cessate il fuoco in Libano e agirà contro qualsiasi minaccia di Hezbollah, poiché le truppe rimarranno in cinque postazioni strategiche. Lo riporta il Times of Israel.

"A partire da oggi, l'Idf rimarrà in una zona cuscinetto in Libano in 5 avamposti strategici e continuerà ad agire con forza e senza compromessi contro qualsiasi violazione da parte di Hezbollah", ha detto Katz. "Hezbollah deve ritirarsi completamente oltre la linea del fiume Litani", ha aggiunto.

L'esercito libanese va schierando i suoi uomini

L'esercito libanese ha annunciato di aver schierato le proprie truppe in diversi villaggi di confine nel sud del Paese in seguito al ritiro delle forze israeliane, dopo la scadenza del termine fissato dall'accordo di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele.

L'esercito ha precisato in un comunicato stampa, che unità militari sono state dispiegate in una decina di villaggi, "in coordinamento con il comitato del quintetto incaricato di supervisionare l'accordo di cessate il fuoco (...) e con la Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), dopo il ritiro delle forze israeliane".

