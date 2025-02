Argentina: Milei si difende dallo scandalo cripto

Il presidente argentino Javier Milei ha rotto il silenzio lunedì sera dopo un fine settimana segnato dallo scandalo con la promozione da lui fatta su X della criptovaluta $Libra, prendendo le distanze dalla polemica in un'intervista concessa al canale Todo Noticias.

Milei ha detto che coloro che hanno partecipato alla compravendita della criptovaluta - che in pochi minuti ha visto il suo prezzo gonfiarsi fino a quando, in modo brusco, molti degli acquirenti si sono ritirati e hanno fatto scendere fortemente il suo valore in quello che potrebbe essere considerato un'operazione fraudolenta - "lo hanno fatto volontariamente".

"Se vai al casinò e perdi soldi, qual è il reclamo se sapevi che aveva queste caratteristiche?", ha detto confrontando le operazioni con le criptovalute al "gioco d'azzardo". Milei ha aggiunto che coloro che hanno partecipato lo hanno fatto volontariamente, nel tentativo di minimizzare i danni di una presunta truffa. "È un problema tra privati, qui lo Stato non gioca alcun ruolo e lo hanno fatto volontariamente".

