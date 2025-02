Von der Leyen a Parigi: 'Sicurezza Ue al punto di svolta'

Una riunione urgente, convocata a stretto giro dopo il disastroso esito della Conferenza di Monaco, per provare a restituire voce all'Europa messa alla porta dagli Usa: Emmanuel Macron chiama a raccolta a Parigi le potenze europee per un incontro che sarà "informale" ma cruciale per trasformare quello che finora è un passo a due russo-americano in uno schema condiviso con l'Europa sul percorso per un cessate il fuoco in Ucraina. Trovando la strategia giusta da adottare per convincere Washington che i partner europei devono contare sulla strada verso la pace.