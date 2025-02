Venezuela, l'ex deputato De Grazia in grave stato di salute

L'ex deputato italo-venezuelano Américo De Grazia, uno dei prigionieri politici in isolamento nel carcere dell'Elicoide, a Caracas, soffre di gravi problemi di salute che mettono in pericolo la sua vita. La denuncia è del Comitato per la Libertà dei Prigionieri Politici del Venezuela, che denuncia come De Grazia sia in una cella di massima sicurezza dall agosto del 2024, senza accesso a visite dei suoi familiari, né comunicazione con avvocati difensori, né assistenza medica. L'ong e i familiari del 64enne dirigente politico, hanno pubblicato rapporti medici precedenti all'arresto, in cui i medici lo avevano diagnosticato con ehrlichiosi e babesiosi, malattie simili alla leishmaniosi che colpiscono i leucociti, le piastrine e i globuli rossi nel sangue. De Grazia soffre anche di un'infezione grave da fungo paracoccidioide che compromette il sistema respiratorio, di una alterazione prostatica, di una ulcera peptica e problemi neuromuscolari. "Nonostante il suo grave stato di salute, continua a non ricevere le cure mediche necessarie", denunciano attivisti e familiari. De Grazia fa parte della lista di sette cittadini italo-venezuelani per la cui liberazione ha fatto appello il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. Gli altri sono Daniel Enrique Echenagucia, Biagio Pilieri, Vicente Scarano, Oreste Schiavo, Perkins Rocha e Rita Capriti a cui va aggiunto il cooperante veneto Alberto Trentini. Tutti loro sono in isolamento e senza assistenza legale o cure mediche.



