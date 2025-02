Ungheria: 'Il vertice di Parigi ostacola gli sforzi di pace in Ucraina'

L'Ungheria attacca l'iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron di un vertice a Parigi per concordare una linea europea comune in relazione ai negoziati di pace tra Ucraina e Russia. "I leader europei che sostengono la guerra e sono contrari a Trump si riuniscono oggi a Parigi per bloccare gli sforzi di pace in Ucraina", ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó.

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, "l'era della politica interventista è finita" ha detto Szijjártó."A differenza di coloro che si riuniscono a Parigi, che hanno alimentato l'escalation per tre anni, noi sosteniamo gli sforzi di pace".

Il vertice fra i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca si svolgerà oggi pomeriggio dalle 16 all'Eliseo. La riunione informale, convocata dal presidente francese Macron, sarà dedicata alla sicurezza europea e alla situazione in Ucraina.

Con loro ci saranno il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato. Lo ha confermato l'Eliseo, fissando alle 15:45 l'arrivo dei leader nel cortile del palazzo della presidenza.

"Questa riunione - informa una nota della presidenza francese - mira ad avviare consultazioni fra i dirigenti europei sulla situazione in Ucraina e sui temi della sicurezza in Europa".

L'Eliseo aggiunge che i lavori "potranno prolungarsi in altri formati, con l'obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace a alla sicurezza in Europa". Non sono previste conferenze stampa o dichiarazioni ufficiali alla fine della riunione.

Palazzo Chigi ha confermato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Parigi per il vertice. Per questo motivo la premier anticiperà alle 13.30 la sua partecipazione alla Conferenza dei prefetti e dei questori d'Italia alla Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno. Per lo stesso motivo slitta a mercoledì alle 12 il Consiglio dei ministri, inizialmente convocato per oggi pomeriggio alle 17.

