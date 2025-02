Hamas consegnerà giovedì i corpi di 5 ostaggi

Israele dovrebbe ricevere giovedì i corpi di 5 ostaggi, nell'ambito della prima fase dell'accordo per la tregua che prevede il rilascio di 33 rapiti, vivi o morti.

Lo riferisce la tv pubblica israeliana Kan sottolineando che l'Idf ha già iniziato i preparativi per ricevere le salme in un punto concordato per poi trasferirle all'Istituto di medicina legale di Abu Kabir per l'identificazione.

Hamas dovrebbe comunicare a Israele i nomi degli ostaggi senza vita giovedì mattina. Secondo le stime, dovrebbero essere 9 gli ostaggi senza vita dei 33 previsti dalla lista.



Israele vuole gli ultimi 6 ostaggi vivi sabato

Israele, da parte sua, ha chiesto ad Hamas il rilascio di sei ostaggi vivi sabato prossimo, invece dei tre previsti dall'accordo.

Si tratta degli ultimi sei ostaggi ancora in vita della lista dei 33 che devono essere liberati nella prima fase dell'accordo. In cambio farà entrare centinaia di altre roulotte nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani.

