A Parigi il vertice europeo sull'Ucraina, Macron sente Trump prima del summit

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che al summit di Parigi chiederà "immediatamente" di rafforzare le capacità di difesa dell'Europa. "Non saremo in grado di aiutare efficacemente l'Ucraina se non prendiamo immediatamente misure concrete per le nostre capacità di difesa", ha detto Donald Tusk. "Se l'Europa, come oggi, non è in grado di contrastare il potenziale militare della Russia, allora dobbiamo immediatamente recuperare il nostro ritardo", ha sottolineato. Se l'Europa non spenderà per la difesa ora, "sarà costretta a spendere 10 volte di più se non impediamo una guerra più ampia".