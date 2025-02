Lega araba, verso lo slittamento del summit il 27 su Gaza

"L'ambasciatore Hossam Zaki, vicesegretario generale aggiunto della Lega Araba, ha confermato che il vertice arabo previsto al Cairo il 27 febbraio potrebbe essere rinviato di alcuni giorni 'per motivi logistici'": lo scrive il sito Al Masrawy sintetizzando un'intervista concessa dal dirigente a una tv. "Zaki ha spiegato che l'obiettivo principale del vertice è quello di organizzare un evento arabo di massimo livello per formulare una posizione forte e solidale sulla causa palestinese, in particolare riguardo alla questione dello sfollamento", aggiunge il sito senza fornire dettagli sui 'motivi logistici'.







