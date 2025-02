La casa di Audrey Hepburn in Svizzera in vendita per 20 milioni

La sontuosa villa dove visse e morì Audrey Hepburn a Tolochenaz, in Svizzera, è in vendita per 20 milioni di euro. Lo rende noto la stampa belga, Paese in cui la star di Hollywood nacque il 4 maggio del 1929.

Tra eleganza senza tempo e ricordi di una leggenda del cinema, questa proprietà - osserva Le Soir - conserva ancora la magia della sua illustre proprietaria, che visse in questa maestosa dimore settecentesca, vicino al lago di Ginevra. gli ultimi trent'anni della sua vita. Denominata "La Paisible", La Pacifica, questa villa si estende per oltre 1.000 mq ed è circondata da un vasto giardino di 16.000 mq, ornato da alberi secolari, tra cui faggi, castagni e tigli.

Disposta su tre livelli, la residenza comprende 21 camere. Il fascino autentico dell'edificio è preservato grazie ai suoi pavimenti in cotto, ai suoi pavimenti in parquet di rovere e ai suoi cinque camini originali. Dispone inoltre di otto bagni, due garage interni e parcheggio esterno. Gli attuali proprietari hanno aggiunto di recente anche una piscina riscaldata.



