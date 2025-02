Kate e i 3 figli si ritraggono a vicenda e i disegni diventano virali

Uno sfoggio di affetto reciproco profondo prim'ancora che di talento artistico (da affinare): può essere riassunto così il significato della pubblicazione, oggi, sui profili social dei principi di Galles, dei ritratti che Kate e i suoi tre figli - George, Charlotte e Louis - si sono fatti a vicenda di recente.

Disegni che sono testimonianza di un "momento di condivisione" familiare e della volontà della consorte dell'erede al trono William e dei figli di stringersi fra loro e restare uniti anche in un'esperienza di sforzo "creativo", sottolinea Kensington Palace. E le cui immagini hanno rapidamente fatto breccia in queste ore sul web e fra i media britannici: sullo sfondo di una fase di un ritorno alla normalità da parte di Kate - dopo la diagnosi di cancro e l'incubo delle pesanti cure dell'anno scorso, sfociate solo dopo diversi mesi nell'annuncio di un'apparente "remissione" della malattia - focalizzata sulla graduale ripresa d'impegni pubblici dedicati a progetti socialmente significativi, ma anche sulle priorità della vita privata e familiare.

I ritratti sono stati fatti dopo la recente visita della principessa di Galles alla National Portrait Gallery di Londra, assieme a una scolaresca, nell'ambito delle promozione di un progetto educativo per l'apprendimento del disegno e l'espressione delle emozioni; progetto denominato Shaping Us e dedicato a bambini di prima elementare di cui lei stessa è madrina.

Kate ha ritratto il volto del suo terzogenito Louis, che ha 6 anni, mentre dorme; i tre figli si sono sforzati invece di disegnare la mamma: due in stile più infantile, uno con caratteristiche già più mature. Kensington Palace non attribuisce singolarmente i tre ritratti della futura regina a ciascuno dei tre principini, anche se il primo - con un profilo di donna naif abbozzato in rosso - appare chiaramente riconducibile al piccolo Louis.

La Bbc da parte sua ricorda come la 43enne "Catherine" abbia scelto da liceale Arte fra le materie degli A-level, il suo esame di maturità. E si sia poi laureata in Storia dell'Arte all'università di St Andrews, in Scozia.



