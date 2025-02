Italia, Germania, Polonia e Gb al summit di Macron sull'Ucraina

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Ucraina, 'Summit Ue in Francia lunedì ' ma l'Eliseo non conferma. Zelensky: 'No ad accordo con Usa sulle terre rare' - Notizie - Ansa.it

Il presidente ucraino: 'Si ad un piano comunque con gli Usa ma Trump mi senta prima'. Nessuna decisione senza l'Ucraina e l'Europa'. 'Putin vuole fare spettacolo con Trump sulla Piazza Rossa' (ANSA)