Eliseo conferma i paesi partecipanti al summit di Parigi

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, "terrà una riunione informale domani pomeriggio con i capi di governo di Germania, Gb, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca" oltre ai vertici dell'Ue e al segretario Nato Mark Rutte. Lo confermano fonti dell'Eliseo, sottolineando l'intenzione di Macron di "avviare consultazioni fra dirigenti europei sulla situazione in Ucraina e i nodi della sicurezza in Europa". La riunione si svolgerà "nel pomeriggio", saranno presenti anche "la presidente della Commissione Ue e il segretario generale Nato". "I lavori potranno prolungarsi in altri formati per riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA