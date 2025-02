In Colombia verifiche sulla presunta morte del mafioso Motisi

Sulla base di indiscrezioni uscite a mezzo stampa in Italia, sulla presunta morte in una clinica di Cali, in Colombia, del mafioso di Cosa nostra Giovanni Motisi, inserito nella lista dei latitanti più pericolosi, l'Ambasciata d'italia a Bogotà sta effettuando le opportune verifiche della attendibilità della notizia.

E' probabile, comunque, che l'uomo di 66 anni, detto U Pacchiuni, e sicario di Totò Riina, nel caso di un ricovero, fosse entrato in ospedale con un falso nome.

Secondo le dichiarazioni di Calogero Ganci, collaboratore di giustizia, Motisi era presente in Cosa Nostra nel momento in cui si era discusso di assassinare il generale Carlo Alberto dalla Chiesa.



