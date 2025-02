Attacco a Monaco, 36 i feriti. La polizia: 'Orientamento islamista del sospettato'

Sono 36 le persone rimaste ferite ieri dopo che un'auto ha travolto la folla a Monaco di Baviera. Ma la polizia precisa che il numero potrebbe salire. Due dei feriti, tra cui un bambino, sono in pericolo di vita, secondo quanto afferma Christian Huber, vicepresidente della polizia bavarese. In una conferenza stampa, la polizia ha confermato la dinamica: l'uomo alla guida di un'auto ha superato la macchina della polizia per poi accelerare e travolgere la parte finale di una manifestazione del sindacato Verdi.

Gabriele Tilmann, la magistrato che coordina le indagini, ha affermato che il giovane afghano ha ammesso di essersi lanciato intenzionalmente sulla folla e ha parlato di "orientamento islamista" del sospettato. L'uomo non ha precedenti penali, aveva un permesso di soggiorno e, secondo la polizia, si tratta di un uomo religioso. Non ci sono ancora motivi per credere che abbia avuto complici o faccia parte di una rete, in particolare non esiste al momento alcuna prova che facesse parte di organizzazioni come lo Stato islamico.

Sia la polizia che la pm che conduce le indagini hanno confermato che esistono ragioni per credere che il giovane afgano sia una persona "religiosa" e che abbia potuto agire sulla base dell'ideologia islamista. L'uomo avrebbe gridato al momento dell'arresto "Allah è grande" ma il materiale attualmente in possesso degli inquirenti deve essere ancora interamente valutato, si tratta soprattutto di materiale in lingua straniera.

Steinmeier: 'Orribile atto di violenza ha scosso Monaco'

Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha visitato il luogo in cui ieri un uomo ha investito una folla di manifestanti del sindacato Verdi. Steinmeier, accompagnato dal presidente della Baviera Markus Söder, ha osservato un minuto di silenzio. Steinmeier ha anche dichiarato: "Un orribile atto di violenza ha scosso la città di Monaco.

L'aggressore ha ferito 30 persone, tra cui bambini, alcune delle quali in modo grave. Si è lanciato con la sua auto in una manifestazione, presumibilmente per ferire o uccidere indiscriminatamente delle persone. La brutalità di questo atto ci sconvolge e ci lascia senza parole! Le mie condoglianze vanno a tutte le vittime e alle loro famiglie. Auguro ai feriti una pronta e completa guarigione".

Steinmeier ha anche ringraziato le forze di polizia, intervenute prontamente, come pure i soccorritori.

