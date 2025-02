Mosca: 'Cina a colloqui su Ucraina? Presto per parlarne'. Kiev: 'Continuiamo la lotta, ce la faremo'

10:05

"Una guerra ingiusta non può terminare con una pace ingiusta" e "non si può fare nulla né decidere nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina", allo stesso modo che non si può decidere "nulla che abbia impatto diretto sulla sicurezza e stabilità dell'Europa senza di noi". Lo ha ribadito il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, in un'intervista a Radio France Internationale, ripresa sul suo account su X. Albares ha fatto appello a "non porre fine in maniera frettolosa" al conflitto aperto dalla Russia con l'invasione in Ucraina "con una pace che non rispetti alcuni principi minimi" della Carta delle Nazioni Unite e, soprattutto, senza ascoltare Kiev.

In relazione al colloquio avuto ieri fra il presidente statunitense Donald Trump con Vladimir Putin, in cui hanno concordato di avviare negoziati per porre fine al conflitto, il capo della diplomazia spagnola ha segnalato: "Ci sono discussioni che possono essere fatte su un tavolo bilaterale e per questo sono due Stati sovrani. Altro sono i colloqui che ci portano a un piano definitivo, un piano di pace. Non vedo come questo piano di pace possa farsi senza i Paesi sovrani che stanno combattendo attualmente una guerra di aggressione", ha rilevato.

Albares ha insistito nel chiedere che la voce dell'Europa sia ascoltata perché "è stata al fianco dell'Ucraina assieme agli Stati Uniti", dall'inizio della guerra che, pertanto, non può essere "conclusa in maniera affrettata" con una pace "che non rispetti i principi minimi" della Carta delle Nazioni Unite.