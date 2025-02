Auto sulla folla a Monaco, un morto e 28 feriti. Fermato un afghano, la pista dell'attentato

Una donna sarebbe morta a Monaco di Baviera, dove un'auto ha travolto la folla mentre era in corso una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi. Lo riferisce la Sueddeutsche Zeitung. Sono almeno 28 le persone rimaste ferite. Lo riferisce la polizia. Il sindaco della città ha riferito ai media tedeschi che ci sarebbero anche dei bambini fra i feriti.



Alla guida un giovane che è stato fermato dalla polizia: un 24enne afghano. Lo ha confermato la polizia in una dichiarazione nel capoluogo bavarese.

Il giovane fermato è un richiedente asilo. È stato fermato subito dopo il fatto e adesso si troverebbe in ospedale. Per fermarne l'azione la polizia ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco.

Oggi a Monaco di Baviera "si è trattato presumibilmente di un attentato". Lo ha detto il presidente della Baviera e leader della Csu, Markus Soeder, in una dichiarazione a Monaco di Baviera. "Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato", ha aggiunto Soeder sul luogo dove un'auto ha investito la folla nel corso di una manifestazione sindacale.

Diverse autoambulanze sono arrivate sul posto, all'incrocio fra Dachauer e Seidlstrasse.

Città blindata per la conferenza sulla sicurezza, attesi Vance, Rubio e Zelensky

La città di Monaco, dove stamattina un'auto ha investito diverse persone che stavano manifestando con il sindacato Verdi, è blindata per l'avvio previsto domani della conferenza sulla sicurezza alla quale prenderanno parte diversi attori globali. Sono attesi tra gli altri il vicepresidente Usa J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio che vedranno a Monaco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La polizia è riuscita a intervenire immediatamente dopo che l'auto ha colpito delle persone e ad arrestare il giovane che era alla guida.

