L'agenzia Ap esclusa dallo Studio Ovale per il rifiuto di usare la definizione Golfo d'America

Studio Ovale vietato all'Associated Press per il rifiuto dell'agenzia di usare il nome Golfo d'America. A un giornalista dell'agenzia è stato oggi vietato un evento nello Studio Ovale come 'punizione' per la decisione di mantenere il nome Golfo del Messico. "E' preoccupante che l'amministrazione Trump punisca l'Ap per il suo giornalismo indipendente. Limitare il nostro accesso allo Studio Ovale non solo impedisce l'accesso del pubblico alle notizie indipendenti, ma viola chiaramente il primo emendamento", afferma la direttrice dell'Ap Julie Pace.

