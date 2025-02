'Inaccettabile' che si escludano giornalisti perché non usano 'Golfo d'America'

L'associazione dei corrispondenti dalla Casa Bianca scende in campo a sostegno dell'Associated Press, definendo "inaccettabile" la sua esclusione dallo Studio Ovale per non aver adottato la nuova denominazione 'Golfo d'America' e chiedendo all'amministrazione "di cambiare immediatamente rotta".

"Nella relazione tra la stampa e l'ufficio del presidente - afferma in una nota - la copertura e gli standard sono interamente di competenza delle singole organizzazioni. La Casa Bianca non può dettare come i media riportano le notizie, né dovrebbe penalizzare i giornalisti perché non è soddisfatta delle decisioni dei loro direttori".

La protesta dei giornalisti è arrivata dopo che stamattina è stato vietato a un giornalista dell'Ap di partecipare ad un evento nello Studio Ovale come 'punizione' per la decisione dell'agenzia di notizie di mantenere il nome Golfo del Messico.

"E' preoccupante che l'amministrazione Trump punisca l'Ap per il suo giornalismo indipendente. Limitare il nostro accesso allo Studio Ovale non solo impedisce l'accesso del pubblico alle notizie indipendenti, ma viola chiaramente il primo emendamento", afferma la direttrice dell'Ap Julie Pace.

