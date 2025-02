Colloquio telefonico tra Putin e Jolani

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con il nuovo leader siriano Jolani. Lo riferisce il Cremlino.

Il Cremlino afferma che la conversazione è stata "costruttiva" e che Putin ha sottolineato la posizione della Russia "a sostegno dell'unità, della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato siriano".

"A questo proposito - si aggiunge nel resoconto della presidenza russa - è stata sottolineata l'importanza di attuare una serie di misure per una normalizzazione sostenibile nel Paese e di intensificare il dialogo intersiriano con la partecipazione delle principali forze politiche e dei gruppi etnico-confessionali della popolazione".

Putin, aggiunge il Cremlino, "ha confermato la continua disponibilità della Russia a contribuire al miglioramento della situazione socioeconomica in Siria, anche fornendo aiuti umanitari alla popolazione".

Inoltre, "sono stati toccati diversi temi di attualità relativi alla cooperazione pratica in ambito commerciale, economico, educativo e in altri settori, tenendo conto in particolare dei recenti negoziati a Damasco della delegazione interdipartimentale russa". Putin e Jolani hanno quindi "convenuto di continuare questo tipo di contatti, utili per elaborare un'agenda ampia per lo sviluppo della cooperazione bilaterale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA