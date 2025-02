Von der Leyen: 'L'Ue risponderà ai dazi Usa'

"Sono profondamente dispiaciuta per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. Le tariffe sono tasse: dannose per le imprese, peggio per i consumatori. Le tariffe ingiustificate contro l'Ue non rimarranno senza risposta: scateneranno contromisure ferme e proporzionate. L'Ue agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori". Lo dichiara in merito ai dazi Usa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

L'Ue: 'Deploriamo i dazi ingiustificati di Trump'

"Non c'è giustificazione per i dazi di Trump, deploriamo questa decisione. Con i dazi aumenterà l'inflazione e sono una tassa per i loro cittadini. Uno scenario in cui perdono tutti: risponderemo in modo duro e propòrzionato, proteggeremo i nostri lavoratori e le nostre aziende". Lo ha detto il Commissario al Commercio, lo slovacco Maroš Šefčovič parlando al Parlamento europeo.

Patrioti: 'Trump e Cina difendono i loro interessi, l'Ue no'

"La Commissione non era pronta sui dazi di Trump, come non era pronta per la crisi energetica e la concorrenza sleale della Cina. Magari farà un piano ambizioso che però nessuno seguirà: gli altri, la Cina e gli Usa, difendono i loro interessi e noi invece ragioniamo su un piano sul commercio etico per il mercato delle banane". Lo ha detto l'europarlamentare ceca del gruppo dei Patrioti, Klara Dostalova, parlando al Parlamento europeo sul tema dei dazi.

Costa: 'Sostegno alla risposta Ue sui dazi, l'Europa è unita'

"Sostengo pienamente la Commissione Ue nel garantire una risposta ferma e proporzionata alle tariffe ingiustificate. L'Ue è unita nel difendere gli interessi delle sue imprese, dei suoi lavoratori e dei suoi cittadini. Siamo un partner affidabile e solido. Continueremo a lottare per un commercio globale equo." Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

