Trump: 'Nel piano per Gaza nessun diritto dei palestinesi a tornare'

Donald Trump afferma che i palestinesi non avrebbero alcun diritto al ritorno in base al suo piano per impossessarsi di Gaza.

"No, non ne avrebbero, perché avranno alloggi molto migliori", ha detto Trump a Bret Baier in un estratto di una intervista a Fox News quando gli è stato chiesto se i palestinesi avrebbero avuto il diritto di tornare. "In altre parole, sto parlando di costruire un posto permanente per loro", ha spiegato.

Trump aveva già sostenuto di essere impegnato ad acquistare e controllare Gaza, ma che potrebbe concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione.

"Annuncerò dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio lunedì". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Martedì o mercoledì, inoltre, Trump annuncerà dazi reciproci che entreranno in vigore quasi subito.

Parlando alla Fox nel pre-game del Superbowl, è poi tornato a parlare del Canada che "farà molto meglio come 51/o Stato degli Usa", aggiungendo che "perdiamo 200 miliardi di dollari in sussidi al Canada".

Il presidente statunitense ha poi proclamato il 9 febbraio come "il giorno del Golfo d'America" ed ha firmato la proclamazione a bordo dell'Air Force One, mentre il pilota lo interrompeva e faceva osservare ai passeggeri che stavano sorvolando proprio il Golfo del Messico, da lui recentemente ribattezzato.

