Trump: 'Mi impegno ad acquistare Gaza. Nel piano nessun diritto dei palestinesi a tornare'

Donald Trump afferma che i palestinesi non avrebbero alcun diritto al ritorno in base al suo piano per impossessarsi di Gaza.

"No, non ne avrebbero, perché avranno alloggi molto migliori", ha detto Trump a Bret Baier in un estratto di una intervista a Fox News quando gli è stato chiesto se i palestinesi avrebbero avuto il diritto di tornare. "In altre parole, sto parlando di costruire un posto permanente per loro", ha spiegato.

Trump aveva già sostenuto di essere impegnato ad acquistare e controllare Gaza, ma che potrebbe concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione.

"Annuncerò dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio lunedì". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Martedì o mercoledì, inoltre, Trump annuncerà dazi reciproci che entreranno in vigore quasi subito.

Parlando alla Fox nel pre-game del Superbowl, è poi tornato a parlare del Canada che "farà molto meglio come 51/o Stato degli Usa", aggiungendo che "perdiamo 200 miliardi di dollari in sussidi al Canada".

Il presidente statunitense ha poi proclamato il 9 febbraio come "il giorno del Golfo d'America" ed ha firmato la proclamazione a bordo dell'Air Force One, mentre il pilota lo interrompeva e faceva osservare ai passeggeri che stavano sorvolando proprio il Golfo del Messico, da lui recentemente ribattezzato.

Netanyahu, 'Trump ha presentato una visione rivoluzionaria'

Benjamin Netanyahu, parlando al plenum della Knesset durante un voto di sfiducia nei confronti del governo, ha affermato che "il presidente Trump ha presentato una visione nuova e rivoluzionaria per il giorno dopo Hamas" a Gaza e che "dopo un periodo difficile, siamo d'accordo con l'amministrazione statunitense su tutti gli obiettivi della guerra". Lo riporta Haaretz. Netanyahu si è poi rivolto ai membri dell'opposizione che lo stavano fischiando e ha detto: "Continuate a parlare del 'giorno dopo' e ora l'avete ottenuto. Il vostro problema è che non corrisponde alla narrazione di Oslo. Vi rifiutate di imparare".

