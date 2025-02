A Parigi il summit sull'IA, Macron: 'La Francia ci crede'

''La Francia crede nell'IA! '': lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X nel giorno dell'apertura a Parigi del Vertice per l'azione sull'intelligenza artificiale, copresieduto da Francia e India. Macron allega al messaggio un grafico in cui viene illustrata la crescita esponenziale delle start-up francesi legate all'IA dal 2018 al 2024. Tra i principali obiettivi del vertice lungo le rive della Senna, consentire all'Europa di "dare il massimo" e recuperare il ritardo nei confronti di Stati Uniti e Cina nel campo dell'IA. Sotto le volte del Grand Palais, che soltanto 6 mesi fa ospitavano le gare olimpiche di Parigi 2024, è atteso anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Ieri, per lanciare i lavori dell'Action Summit, è stato pubblicato dal presidente della Repubblica francese una compilazione di video generati dall'Intelligenza artificiale in cui Macron prende mille forme. In una turbine di travestimenti fake, Macron cambia pelle, capelli e muscoli e diventa il protagonista della serie di spionaggio francese "Oss 117", poi un noto influenzer, un rapper e persino uno dei protagonisti del film "Le diner des cons" (La cena dei cretini). "Bello....piuttosto ben fatto, mi ha fatto abbastanza ridere" commenta Macron in un video su Instagram (vero e senza trucchi dell'IA). Le varie versioni del Macron secondo i travestimenti generati dall'IA sono stati creati negli ultimi anni da giovani esperti e alcuni hanno avuto un grande successo in rete.

"Più seriamente - aggiunge il presidente francese - con l'intelligenza artificiale possiamo fare grandi cose: cambiare la salute, l'energia, la vita nella nostra società". "La Francia e l'Europa devono essere nel cuore di questa rivoluzione per cogliere tutte le possiblità e per promuovere i principi che sono i nostri, quelli in cui crediamo", aggiunge. "E' questo lo scopo del vertice di Parigi", conclude, prima che il videoclip aggiunga un Macron con le sembianze di MacGyver, il protagonista della nota serie tv americana: "Stavolta, sono proprio io", scherza il capo dello stato.

Video Macron e' Mc Gyver con l'IA: il video per lanciare il summit a Parigi

Anche l'italiana Valeria Sandei al vertice IA di Parigi

Anche l'amministratrice delegata di Almawave, Valeria Sandei, partecipa al summit sull'Intelligenza Artificiale (IA) in programma a Parigi. Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, comunica, in particolare, che Sandei sarà presente oggi e domani all'Artificial Intelligence Action Summit, in programma al Grand Palais, uno dei luoghi più spettacolari di Parigi.

Valeria Sandei, si sottolinea in una nota, parteciperà quale rappresentante italiana del settore al summit internazionale, su invito del governo francese. La partecipazione di Valeria Sandei all'AI Action Summit di Parigi, si precisa nella nota, "assume un valore particolarmente significativo per Almawave, avvenendo a pochi giorni dal lancio di Velvet, famiglia di modelli open source di Intelligenza Artificiale generativa multilingua progettata e realizzata integralmente in Italia. Con la propria presenza al summit, la società conferma il proprio ruolo di primo piano nel panorama internazionale dell'Intelligenza Artificiale, contribuendo attivamente al dibattito sullosviluppo di tecnologie avanzate di IA, responsabili e sostenibili".





