Donald Trump non è intenzionato a deportare il principe Harry, il cui visto per gli Stati Uniti è oggetto di un contenzioso legale. "Non voglio farlo. Lo lascerò in pace. Ha già abbastanza problemi con la moglie, Lei è terribile", ha detto Trump al New York Post lodando invece il principe William, che ha avuto modo di incontrare in occasione della riapertura della cattedrale di Notre Dame.

