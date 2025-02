Salvini: 'Il burka e il gender non sono Europa'. Orban: 'Trump ha cambiato tutto, siamo il futuro'

"Quel genio di Scholz invece di pensare ai lavoratori tedeschi ha detto che vuole mandare truppe Nato in Groenlandia: spero che gli elettori tedeschi premino Scholz e gli diano un biglietto di sola andata in Groenlandia, povera Groenlandia. Noi sosteniamo le forze patriottiche in Germania, in Francia, ovunque. I Patrioti devono essere uniti con un progetto condiviso. Meno Europa, più libertà". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla kermesse dei Patrioti di Madrid.

"Trump ci ha dimostrato che un nuovo mondo è possibile: non è l'Ue che legittima gli Stati ma gli Stati che legittimano l'Europa, che sennò non esisterebbe. Il burka non è Europa, il gender e il terrore islamico non è Europa", ha detto Salvini, intervenendo alla kermesse. "Qui a Madrid per parlare di lavoro, di giovani, di sicurezza, di futuro, di cambiamento dall'Italia con i nostri alleati europei per fare a casa nostra quello che Trump in pochi giorni sta facendo in Usa", ha aggiunto.

Aprendo il suo intervento, il leader della Lega ha ringraziato "tutti per l'appoggio durante il processo che è durato tre anni, accusato di sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco di clandestini in Italia. Alla fine sono stato assolto, abbiamo vinto noi. Hanno perso Pedro Sanchez e la ong di sinistra che salutiamo. Bye Bye Pedro, bye bye Ong, viva la libertà".

"E' tempo che i popolari abbandonino ovunque le alleanze con i socialisti: è tempo che scelgano dove stare. Devono scegliere se stare con il passato di Soros o il futuro di Elon Musk", ha affermato Salvini.

Al summit dell'internazionale dei sovranisti 'Make Europe Great Again', oggi all'Auditorium del Marriott Hotel di Madrid, sono presenti i rappresentanti dei 14 partiti dei 13 Paesi che fanno parte dei Patrioti, richiamati dallo slogan coniato da Orbán per la propria presidenza di turno dell'Ue sei mesi fa, parafrasando il 'Maga' di Trump in 'Mega', ovvero Make Europe Great Again , slogan rilanciato da Elon Musx su X.

"Il tornado di Trump ha cambiato il mondo: ora siamo mainstream. Ieri per alcuni eravamo il passato, una follia, ora siamo il futuro. Siamo molti, forti e grandi. Ora la squadra è molto unita. L'Ungheria è la prova vivente che è possibile, che ce la possiamo fare", ha detto Orban intervenendo al summit.

"Siamo qui non come individui ma come forza potente e unita da un'unica visione di ottimismo per il futuro. Amigos, siamo il futuro!". Lo ha detto l'olandese Geert Wilders del Partito per la Libertà (PVV) intervenendo al vertice. Il leader del partito della destra radicale, che ha vinto le elezioni nel novembre scorso nei Paesi Bassi e fa parte della maggioranza nell'attuale governo quadripartito, ha assicurato che "il tempo di leader" come Emmanuel Macron e Pedro Sanchez "è finito". "Il mondo sta cambiando rapidamente davanti ai nostri occhi e siamo di fronte a questa trasformazione" ha detto. "Dobbiamo domandarci: siamo pronti per fare come Donald Trump in Europa? La risposta è sì, faremo l'Europa un'altra volta grande" ha assicurato.

Poi Wilders ha aggiunto: "Voi spagnoli siete stati i primi, con la Reconquista, a respingere l'Islam e a restaurare la ricca eredità del cristianesimo nel vostro Paese. E noi non lo dimenticheremo mai. Ecco perché siamo grandi ammiratori della Spagna. siete stati i primi a fare il Make Europe Great Again. La Spagna rimarrà Spagna, l'Olanda rimarrà Olanda, con la nostra identità e la nostra cultura: non saremo mai paesi islamici".

Nell'intervento di chiusura della convention di Madrid, Santiago Abascal, leader di Vox e presidente dei Patrioti europei, ha detto: "A noi spagnoli piace molto essere riconosciuti per l'impresa straordinaria della Reconquista, per essere stati il muro dell'Europa di fronte all'avanzata dell'islamismo. Siamo pronti a ripeterla".

Corina Machado ai patrioti Ue: 'Voi siete nostri alleati'

"Si tratta di una guerra globale per la libertà e voi patrioti siete nostri alleati: avete sempre sostenuto la nostra battaglia contro la dittatura". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice dell'ultima edizione del premio Sacharov, Maria Corina Machado in un messaggio video con cui, a sorpresa, si è aperta la kermesse dei patrioti di Madrid. 'Stiamo vivendo tempi di cambi vertiginosi: la società capisce il valore della libertà e del senso comune. In Europa come in Venezuela abbiamo gli stessi valori e obiettivi, lottiamo contro la dittatura", ha concluso.

