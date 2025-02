Media, la Corea Nord produrrà droni con l'aiuto di Mosca

La Corea del Nord dovrebbe iniziare quest'anno a produrre diversi tipi di droni d'attacco che saranno sviluppati in collaborazione con la Russia: lo riporta l'emittente radiotelevisiva pubblica giapponese Nhk, che cita diverse fonti a conoscenza del progetto. Secondo le fonti, i due Paesi hanno raggiunto un accordo in base al quale Pyongyang riceverà assistenza tecnica da Mosca per sviluppare i droni da produrre in serie. L'accordo segue il trattato di partenariato strategico globale firmato l'anno scorso e il successivo invio di truppe nordcoreane in Russia per combattere contro le forze ucraine nella regione di Kursk.

Una donna di 33 anni e suo figlio sono rimasti feriti questa mattina in seguito ad un attacco russo su un quartiere centrale di Kherson, nell'Ucraina meridionale, che ha colpito la loro casa provocando un incendio: lo ha reso noto su Telegram l'amministrazione militare regionale, come riporta Ukrinform. "A causa del colpo di un proiettile nemico, è scoppiato un incendio in una casa privata. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo dalle fiamme una madre e un bambino". La donna e il bambino sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita, si legge in un comunicato.

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 36 droni ucraini in quattro regioni della Russia. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "Diciotto - specifica la nota - sono stati abbattuti sul territorio della regione di Rostov; 11 sono stati intercettati sul territorio della regione di Volgograd; 5 sono stati distrutti sul territorio della regione di Belgorod e 2 su quello di Krasnodar" Nella regione di Volgograd i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio nel distretto di Kumylzhensky. Non ci sono stati feriti né vittime, ha riferito il governatore della regione, Andrei Bocharov, e non si è verificato alcun incendio a causa della caduta di detriti del drone.



