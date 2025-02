Il Cremlino preme: 'Aspettiamo ancora proposte sostanziali dagli Stati Uniti' per la fine della guerra

Da parte degli Stati Uniti non ci sono ancora proposte "sostanziali" per risolvere il conflitto in Ucraina, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Ci sono molte dichiarazioni e resoconti che vengono confutati, modificati o dichiarati bufale il giorno dopo - ha detto il portavoce, citato dall'agenzia Tass -. Non abbiamo alcuna possibilità o desiderio di rispondere a ogni resoconto del genere. Finché non ci sarà qualcosa di sostanziale su questa questione, dobbiamo solo essere pazienti".

Peskov rispondeva in particolare a quanto detto in un'intervista al New York Post da Keith Kellogg, l'inviato di Donald Trump per l'Ucraina e la Russia, secondo il quale il presidente americano vuole fermare i combattimenti prima di negoziare gli accordi di pace, perché "non si può uscire da questa guerra uccidendo".

Trump è pronto a raddoppiare sanzioni contro Mosca

Donald Trump è pronto a raddoppiare le sanzioni Usa alla Russia per porre fine alla sua guerra contro l'Ucraina: lo ha detto in un'intervista al New York Post Keith Kellogg, inviato speciale Usa per il conflitto in Ucraina, aggiungendo che sia Kiev che Mosca dovranno fare delle concessioni per porre fine alle uccisioni "di portata industriale" causate dal conflitto. Per Kellogg, l'applicazione delle sanzioni alla Russia è "solo circa un tre" su una scala da uno a 10 su quanto possa essere dolorosa la pressione economica. "Si potrebbero specialmente le sanzioni che prendono di mira la produzione e le esportazioni di petrolio". "Se c'è qualcuno che capisce cos'è la leva finanziaria, è il presidente Trump, e lo si può vedere da ciò che ha fatto di recente", ha affermato l'inviato Usa. Giovedì scorso Trump ha riunito il suo "team completo" di consiglieri e membri del gabinetto concentrati sulla sicurezza nazionale, dal vicepresidente JD Vance al segretario al Tesoro Scott Bessent, ;;nello Studio Ovale, dove Kellogg ha detto che hanno discusso su come usare tutti gli elementi del potere nazionale per porre fine alla guerra.

Kiev, 'attendiamo con ansia la visita di Kellogg a febbraio'

Kiev attende "con ansia" la visita dell'inviato speciale Usa per il conflitto in Ucraina, Keith Kellogg, a febbraio: per l'Ucraina è importante comunicare con la nuova amministrazione statunitense. Lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, in un'intervista alla Associated Press, come riporta Rbc-Ucraina. "La parte ucraina attende con ansia la visita del rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina e la Russia, Keith Kellogg, a febbraio, per fornire informazioni esaustive sull'aggressione russa contro il nostro Paese", ha affermato Yermak. Il capo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato che è molto importante per l'Ucraina che la nuova amministrazione statunitense riceva il prima possibile informazioni complete e reali sulla situazione sul campo di battaglia, sulla situazione della mobilitazione e sulle forniture di armi ed equipaggiamento.

Zelensky andrà alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky guiderà la delegazione ucraina alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo ha riferito il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, come Ukrainska Pravda. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco saranno presenti anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e il rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina e la Russia, Keith Kellogg.

