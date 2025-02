Hamas pubblica i nomi dei tre ostaggi da liberare domani

Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha dichiarato su Telegram che domani saranno rilasciati gli ostaggi israeliani Eli Sharabi, Ohad ben Ami e Or Levy. Obeida ha spiegato che l'organizzazione ha inoltrato ai Paesi mediatori la lista dei tre ostaggi che saranno rilasciati nell'ambito dell'accordo con Israele. Lo riporta Ynet.

E il governo israeliano, da parte sua, ha dichiarato di aver ricevuto la lista di ostaggi che Hamas dovrà rilasciare sabato.

Precedentemente, Israele si era lamentata che Hamas non aveva ancora fornito la lista, secondo fonti citate da Haaretz. Domani, aggiunge il quotidiano israeliano, è prevista la partenza di una delegazione israeliana per Doha per discutere il proseguimento delle prossime fasi dell'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi a Gaza.

Da parte sua, l'ufficio stampa del governo di Hamas della Striscia di Gaza ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Israele sta violando i termini del cessate il fuoco, non consentendo l'ingresso nell'enclave della quantità minima di aiuti concordata. Lo scrive Al Jazeera.

L'accordo prevede il passaggio di 600 camion di aiuti al giorno, come minimo, inclusi 50 camion di carburante, nonché 60.000 unità mobili e 200.000 tende, generatori elettrici e relativi pezzi di ricambio, pannelli solari e batterie.

Ma "la quantità di aiuti che è entrata nella Striscia di Gaza è ancora lontana dal minimo richiesto", si legge in una dichiarazione, poiché 8.500 camion sono entrati nella Striscia da quando l'accordo è entrato in vigore 20 giorni fa, invece dei 12.000 richiesti. Inoltre, 2.916 camion hanno raggiunto la parte settentrionale di Gaza invece di 6.000.

L'ufficio stampa dei prigionieri di Hamas afferma intanto che Israele dovrebbe liberare domani 183 palestinesi in cambio del rilascio di tre ostaggi. Lo riporta il Times of Israel. Di questi, 18 stanno scontando l'ergastolo, 54 stanno scontando lunghe condanne e 111 sono stati detenuti nella Striscia di Gaza durante la guerra. La cifra è stata confermata dal gruppo di difesa dei prigionieri palestinesi Palestinian Prisoners' Club





