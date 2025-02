Usa: Navi governo gratis attraverso Panama, Autorità Canale nega

Le imbarcazioni governative degli Stati Uniti potranno navigare gratuitamente nel Canale di Panama? Il Dipartimento di Stato Usa su X assicura di sì, e imputa alle forti pressioni del presidente Donald Trump il successo con 'risparmi di milioni di dollari all'anno per il governo'.

L'Autorità del Canale di Panama nega però di aver rinunciato ai pedaggi per le navi del governo statunitense. In un secco comunicato l'ente autonomo che amministra la via d'acqua interoceanica sottolinea di avere "il potere di stabilire pedaggi e altre tariffe per l'attraversamento del canale" e di "non aver apportato alcuna modifica a tali tariffe".



