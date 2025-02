Per il presidente colombiano, 'la cocaina fa male quanto il whisky'

"La cocaina fa male quanto il whisky": lo ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, generando un intenso dibattito sul suo modo di interpretare la lotta al traffico di droga.

"La cocaina è illegale perché è prodotta in America Latina, non perché sia peggio del whisky", ha detto il leader progressista, secondo cui sostanze come il fentayil, che hanno un impatto devastante in Paesi come gli Stati Uniti, non sono soggette allo stesso livello di restrizioni.

Per Petro, l'illegalità della cocaina è dovuta a fattori geopolitici e non necessariamente al suo livello di nocività rispetto ad altre sostanze legali. Il capo dello Stato ha anche suggerito che la legalizzazione della cocaina in tutto il mondo potrebbe rappresentare una soluzione efficace per smantellare il business illecito che sostiene le organizzazioni criminali.



