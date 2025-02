Mosca, incontro Putin-Trump forse già a febbraio

Secondo i media russi, i preparativi per l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump sono ormai in "fase avanzata" dopo tre anni di contatti praticamente inesistenti tra Putin e i leader occidentali. L'incontro potrebbe aver luogo a febbraio o marzo, ha detto all'agenzia di stampa statale Ria Novosti il deputato della Duma russo Leonid Slutsky che nel 2022 partecipò ai negoziati di pace con l'Ucraina poi interrotti. Lo riporta Sky News.

La Francia ha consegnato i primi caccia Mirage 2000 all'Ucraina: lo fa sapere il governo di Parigi. Il Mirage 2000 sarà il secondo caccia di fabbricazione occidentale ad entrare nelle forze armate di Kiev dopo l'F-16.

Il ministro francese delle Forze armate, Sébastien Lecornu, ha annunciato nei mesi scorsi su X che i Mirage 2000 per l'Ucraina saranno equipaggiati con sistemi elettronici di autodifesa e subiranno modifiche specifiche che consentiranno loro di condurre missioni aria-terra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie con favore l'arrivo dei Mirage 2000 francesi, che "rafforzeranno le capacità dell'Ucraina".

Un ringraziamento che c'era già stato lo scorso novembre durante una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron. "Ho ringraziato la Francia per la sua disponibilità ad aiutare con l'urgente rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina, nonché per il supporto completo alla difesa e per l'accelerazione del processo di trasferimento degli aerei Mirage", ha scritto Zelensky su Telegram.

"Ho sottolineato l'importanza di invitare l'Ucraina nella Nato e di espandere le capacità a lungo raggio non solo come misura necessaria per contrastare l'aggressione russa ma anche per avvicinare la pace", ha aggiunto il leader ucraino.

L'amministrazione Trump sta "lavorando duramente" per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump. "Stiamo lavorando duramente e penso che stiamo facendo progressi per fermarla", ha assicurato il presidente descrivendo come "orribile" la situazione in Ucraina.





'Contribuiranno a difendere i cieli dell'Ucraina'

"Il primo di questi aerei è arrivato oggi in Ucraina", ha dichiarato Lecornu, senza dire quanti ne siano stati consegnati. Dopo che la Francia ha aiutato ad addestrare i piloti ucraini negli ultimi mesi, "ora contribuiranno a difendere i cieli dell'Ucraina", ha aggiunto.

Lo scorso giugno, il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato che la Francia avrebbe trasferito all'Ucraina gli aerei Mirage 2000-5 e avrebbe addestrato i loro piloti ucraini nell'ambito della cooperazione militare con Kiev. Dei 26 Mirage 2000-5 di proprietà dell'aeronautica francese, sei sarebbero stati trasferiti all'Ucraina, secondo una relazione di bilancio pubblicata dalla Camera bassa dell'Assemblea nazionale francese. Il Ministero della Difesa francese non ha né smentito né confermato la cifra per motivi di sicurezza. I piloti e i meccanici ucraini sono stati addestrati nell'est della Francia all'uso dei jet.

