Hamas: 'Le fazioni palestinesi si uniscano contro il piano di Trump'

Hamas ha invitato tutte le fazioni palestinesi a unirsi contro la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sfollare i palestinesi da Gaza. Lo riportano i media internazionali.

Hamas ha aggiunto che "respinge categoricamente" le dichiarazioni di Trump e che i palestinesi non lasceranno Gaza.

Hamas chiede inoltre una riunione urgente dei Paesi arabi in merito al piano di Trump su Gaza. "Chiediamo un vertice arabo con urgenza per far fronte al piano di trasferimento" dei palestinesi fuori da Gaza, ha dichiarato in un comunicato il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, esortando "i Paesi arabi a resistere alla pressioni di Trump e a restare fermi". Il portavoce chiede inoltre "alle organizzazioni internazionali di prendere misure forti contro il piano di Trump".

Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del suo piano per il futuro della Striscia di Gaza. "Gaza verrebbe consegnata agli Stati Uniti da Israele al termine dei combattimenti. I palestinesi, persone come Chuck Schumer, sarebbero reinsediati in comunità molto più sicure e belle, con case nuove e moderne, nella regione. Avrebbero davvero la possibilità di essere felici, sicuri e liberi", ha scritto su Truth. "Gli Usa, lavorando con grandi team di sviluppo provenienti da tutto il mondo, inizierebbero la costruzione di quello che diventerebbe uno dei più grandi e spettacolari sviluppi del genere sulla Terra. Gli Usa non avrebbero bisogno di soldati! La stabilità della regione regnerebbe!".

Da parte sua, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promosso l'idea del presidente Trump di trasferire la popolazione di Gaza in altri paesi. "È un'idea straordinaria e penso che dovrebbe essere davvero perseguita, esaminata e realizzata", ha detto in una intervista a Fox News. "L'idea stessa di consentire ai cittadini di Gaza che vogliono andarsene di andarsene... cosa c'è di sbagliato in questo?", ha osservato il premier israeliano.

"Penso che gli Usa siano un ottimo candidato per ripristinare la Striscia di Gaza dopo la guerra, e penso che ciò dimostri solo l'impegno per un futuro migliore in questa regione. E lodo Trump per la sua volontà di impegnarsi". Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar in conferenza stampa con Antonio Tajani ad Ashdod.

L'Egitto afferma che l'appoggio israeliano al piano di Trump per lo sfollamento dei palestinesi da Gaza minaccia i negoziati sulla seconda fase del cessate il fuoco e per la restituzione degli ostaggi.

Sa'ar a Tajani, 'Gaza ha fallito, pensare a nuove idee'

"Israele e Italia sono stretti alleati degli Usa e i nostri governi sono vicini a Trump e alla sua amministrazione. Oggi credo sia importante ascoltare attentamente le nuove idee che sono state proposte e pensare fuori dagli schemi. Gaza è un esperimento fallito" e "ha certamente fallito sotto il regime di Hamas. Gaza nel suo stato attuale non ha futuro. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione diversa". Lo ha detto il ministro israeliano Gideon Sa'ar in conferenza stampa con Antonio Tajani ad Ashdod. "Dobbiamo adottare un nuovo approccio. Abbiamo l'opportunità di provare a costruire un futuro migliore per noi e il Medio Oriente".

Tajani: 'Noi siamo per i due Stati, ogni altra proposta è sbagliata'

In Medio Oriente come Italia "dobbiamo essere presenti, dobbiamo svolgere un ruolo attivo per la pace e per far sì che la tregua possa andare avanti, con l'obiettivo finale di poter unificare la Palestina. La posizione italiana è chiara, due popoli e due Stati, il neonato Stato palestinese dovrà riconoscere Israele e dovrà essere riconosciuto da Israele. Ogni altra mossa sarebbe velleitaria, sbagliata e direi controproducente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dal porto di Ashdod per la consegna degli aiuti di Food for Gaza.

La Lega araba: 'Impegnarsi per evitare una 'Gaza invivibile'

"Il segretario generale della Lega Araba (Lea), Ahmed Aboul-Gheit, ha sottolineato la necessità di lavorare per mantenere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, fornire aiuti urgenti e aiutare la popolazione a ritrovare gradualmente una vita normale, al fine di sventare il piano israeliano volto a rendere invivibile l'enclave palestinese". Lo scrive l'agenzia egiziana Mena dando conto di un incontro di Aboul Gheit con il primo ministro palestinese Mohammed Mustafa presso la sede del segretariato generale della Lea al Cairo.

Il colloquio ha riguardato la situazione attuale della Palestina alla luce delle minacce alla causa palestinese, in particolare lo scenario dello sfollamento, respinto a livello arabo e internazionale, ha dichiarato Gamal Rochdi, portavoce del segretario generale della Lega araba.

Aboul Gheit e Mustafa hanno ribadito il consenso arabo nel rifiutare qualsiasi violazione dei principi fondamentali della causa palestinese, il più importante dei quali è che il popolo palestinese rimanga sulla propria terra senza essere privato del diritto all'autodeterminazione.

Il primo ministro palestinese ha illustrato i piani e i programmi per affrontare la situazione catastrofica a Gaza, con l'obiettivo di una rapida ripresa e ricostruzione, ha aggiunto il portavoce.

Dal canto suo Aboul Gheit ha dichiarato che tali piani sono realizzabili fintanto che il popolo palestinese rimane sulla propria terra. Nello stesso contesto, il portavoce ha sottolineato che le recenti dichiarazioni del primo ministro israeliano sulla presunta uscita volontaria della popolazione dalla Striscia di Gaza rivelano chiaramente la natura e gli obiettivi del piano israeliano e ha affermato che il popolo palestinese non permetterà che la Nakba si ripeta sotto il pretesto di un'uscita volontaria o forzata.

Israele ufficializza il ritiro dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu

Israele ha informato il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che seguirà l'esempio degli Stati Uniti nel ritirare la propria partecipazione: lo afferma il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar che ieri aveva annunciato il ritiro.

"La decisione è stata presa alla luce del continuo e implacabile pregiudizio istituzionale contro Israele nel Consiglio per i diritti umani, che è stato persistente sin dalla sua istituzione nel 2006", afferma in una lettera al presidente dell'Unhrc Jorg Lauber che pubblica sulla piattaforma di social media X.

La Russa: 'La proposta Usa su Gaza va esaminata, ma no ad imposizioni'

"Tutte le proposte vanno esaminate, ma niente può essere realizzato senza un accordo corale a partire da quelli che vivono a Gaza. Quindi la proposta va presa in esame ma non ci potrà mai essere una imposizione se non c'è la concorde volontà di trovare una soluzione, qualunque essa sia". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interpellato a Palazzo Madama, sulla proposta del presidente statunitense Donald Trump sul futuro di Gaza.

Ue: 'Gaza parte integrante del futuro Stato di Palestina'

"Abbiamo preso nota dei commenti del presidente Trump. L'Unione Europea rimane pienamente impegnata nella soluzione dei due stati, che riteniamo sia l'unica via per una pace a lungo termine sia per gli israeliani che per i palestinesi".

"Gaza è parte integrante di un futuro Stato palestinese, è una parte essenziale della futura politica" di tale Stato e "non ci dovrebbero essere ulteriori spostamenti forzati di palestinesi". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Anouar El Anouni, nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa.

La Francia condanna la 'colonizzazione di Israele in Cisgiordania'

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, evocando il rischio rappresentato dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump su Gaza, è tornato a condannare la colonizzazione di Israele in Cisgiordania.

''La Francia condanna e continuerà a condannare'' la colonizzazione israeliana dei Territori palestinesi, ha sottolineato Barrot, in occasione della tradizionale cerimonia di auguri di inizio anno alla stampa francese e internazionale riunita al Quai d'Orsay. Barrot ha sottolineato che in gioco c'è il rispetto del diritto internazionale e la stessa sicurezza di Israele.

"Pensare che si possa senza conseguenze privare i popoli della terra in cui sono radicati, ridisegnare le frontiere, imporre l'ordine e la stabilità con la forza è una colpevole illusione", ha avvertito il capo della diplomazia d'Oltralpe, aggiungendo: "Non c'è pace senza giustizia. E siccome nessuno è durevolmente il più forte, ognuno, a un certo momento, ha bisogno di piazzarsi sotto alla protezione del diritto".

Madrid replica a Israele: siamo contrari a una 'posizione di colonizzazione'

Il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, ha replicato oggi al comunicato del ministro di Difesa israeliano, Israel Katz, che ha ordinato all'Idf di preparare un piano per "la partenza volontaria della popolazione da Gaza" proponendo sia accolta da altri Paesi, fra i quali la Spagna.

"In primo luogo" esprimiamo "un rifiuto categorico, e nessuno dovrebbe entrare nel dibattito su dove dovrebbero andare i palestinesi e in particolare i gazawi, perché il dibattito è stato chiuso da loro stessi", ha detto Albares in dichiarazioni alla radio nazionale iberica Rne.

"La terra dei palestinesi gazawi è Gaza, che deve essere parte del futuro Stato palestinese, come chiede la Spagna e la maggior parte dei Paesi del mondo, i circa 150 che hanno riconosciuto la Palestina", ha aggiunto.

"E' questo il futuro dei palestinesi e della loro terra", ha anche detto il capo della diplomazia spagnola, che ha ribadito "il rifiuto di questa posizione di colonizzazione" di Israele. Albares ha ricordato che la solidarietà spagnola con il popolo palestinese ha portato all'accoglienza puntuale di palestinesi in Spagna, come bambini ammalati, mutilati di guerra o rifugiati, ma ha insistito sul fatto che "il luogo dei palestinesi è la Palestina e dei gazawi è Gaza". E ha sottolineato, infine, che "la Spagna assume decisioni in maniera sovrana, nessun paese terzo le deve dire cosa fare".

Secondo il Nyt, Trump non aveva parlato del suo piano con nessuno

Quando Donald Trump ha annunciato il suo piano shock per prendere possesso di Gaza, ha scioccato persino i dirigenti più alti della Casa Bianca e del suo governo. Lo scrive il New York Times, rivelando il retroscena della vicenda.

Se il suo annuncio sembrava formale e ponderato (ha letto il piano da un foglio di carta), la sua amministrazione non aveva fatto nemmeno la pianificazione più elementare per esaminare la fattibilità dell'idea, secondo quattro persone a conoscenza delle discussioni. L'uscita, secondo il Nyt, è stata una sorpresa anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, cui avrebbe detto della sua intenzione di annunciare l'idea solo poco prima della conferenza stampa congiunta, secondo due fonti

All'interno dell'amministrazione, inoltre, non c'erano stati incontri con il dipartimento di Stato o il Pentagono, come normalmente accadrebbe per qualsiasi seria proposta di politica estera, per non parlare di una di tale portata. Non c'erano stati gruppi di lavoro. Il dipartimento della difesa non aveva prodotto stime del numero di truppe eventualmente necessarie, o una previsione dei costi, o anche solo una bozza di come avrebbe potuto funzionare il piano. "C'era poco più di un'idea nella testa del presidente", scrive il quotidiano.

A differenza dei principali annunci di politica estera con i presidenti passati, incluso Trump, l'idea degli Stati Uniti che controllano Gaza non era mai stata parte di una discussione pubblica prima di martedì. Ma in privato, il presidente aveva parlato della proprietà Usa dell'enclave palestinese per settimane. E il suo pensiero aveva accelerato, secondo due funzionari dell'amministrazione, dopo che il suo inviato in Medio Oriente, Steve Witkoff, era tornato da Gaza la scorsa settimana e aveva descritto le orribili condizioni della Striscia. Ma nessuno, né alla Casa Bianca, né gli israeliani, si aspettava che Trump lanciasse l'idea martedì fino a poco prima che lo facesse.



Cina, 'Gaza non è pedina di scambio e appartiene ai palestinesi'

La Striscia di Gaza "non è una pedina di scambio negli accordi politici e nemmeno il bersaglio della legge della giungla". E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, ribadendo la posizione di Pechino sulla vicenda dopo le crescenti opposizioni alla proposta del presidente americano Donald Trump di mettere la Striscia sotto il controllo Usa.

"La comunità internazionale, in particolare le grandi potenze, dovrebbe unirsi per poter offrire un aiuto tempestivo nell'assistenza umanitaria e nella sua ricostruzione, piuttosto che esacerbare la situazione", ha aggiunto Guo nel briefing quotidiano. "Gaza appartiene ai palestinesi e la Cina sostiene con fermezza i legittimi diritti nazionali del suo popolo" e contrasta "con forza gli attacchi alla popolazione di Gaza", ha concluso il portavoce.

Iran: no al piano per sfollare i palestinesi da Gaza

Il ministero degli Esteri iraniano respinge quello che definisce un piano "scioccante" predisposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per prendere il controllo di Gaza e "sfollare con la forza" i palestinesi dal territorio costiero. "Il piano per sgomberare Gaza e spostare con la forza il popolo palestinese nei paesi vicini - afferma il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei - è considerato una continuazione del piano mirato del regime di Israele di annientare completamente la nazione palestinese, ed è categoricamente respinto e condannato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA