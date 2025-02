Netanyahu vede Trump e Musk a Washington

Benjamin Netanyahu ha incontrato a Washington il miliardario e consigliere di Donald Trump, Elon Musk, nonostante le recenti polemiche per il suo apparente saluto nazista, dalle quali comunque il primo ministro israeliano lo aveva difeso. Lo riportano alcuni media, anche israeliani. Sui social, compresa la piattaforma X, circola una fotografia in cui si vede Trump unirsi alla coppia, anche se lui e Netanyahu si incontreranno ufficialmente solo oggi.

L'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nello Studio Ovale è previsto alle 16 ora locale, le 22 in Italia. Lo riferisce la Casa Bianca fornendo il programma del giorno del presidente. La conferenza stampa è prevista alle 17 ora locale, le 23 in Italia, e circa 40 minuti dopo è in programma la cena di gala.

