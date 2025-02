Il Cremlino: 'Negozieremmo con Zelensky, pur se illegittimo'

I contatti tra Russia e Stati Uniti per una soluzione in Ucraina sono in corso "tra singoli dipartimenti, e si sono intensificati di recente". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "grossi problemi in termini di legittimità, ma nonostante questo la parte russa rimane aperta ai negoziati" con il presidente ucraino ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass.

Rispondendo alla domanda se il presidente russo Vladimir Putin consideri Zelensky un nemico, Peskov ha affermato che "non può e non deve esserci spazio per le emozioni, dovrebbe esserci spazio per l'analisi giuridica e il pragmatismo assoluto".



A tre anni dall'inizio dell'invasione russa, Volodymyr Zelensky si dice pronto a "negoziati diretti" con Vladimir Putin. "Se questa è l'unica opzione per portare la pace ai cittadini ucraini e a non perdere vite, sicuramente opteremo per questa scelta", ha detto ieri il presidente ucraino rispondendo a una domanda del giornalista britannico Piers Morgan, in un'intervista postata su Youtube.

Il leader ucraino ha quindi aggiunto che avrebbe accettato una "riunione con quattro partecipanti", senza tuttavia precisare quali fossero, sebbene nei giorni scorsi avesse avanzato l'ipotesi di trattative con la Russia, insieme a Stati Uniti e Unione europea. Finora Zelensky ha sempre respinto l'ipotesi di trattative, soprattutto con Mosca che intende imporre le proprie condizioni: non solo, nel 2022 vietò con un decreto qualsiasi negoziato con la Russia finché Putin fosse rimasto al potere. Ma l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca - e l'avanzata dell'esercito russo nel Donbass - ha accelerato l'ipotesi di colloqui, con il presidente americano che nei giorni scorsi ha già parlato di un dialogo "in corso" con Mosca.

Keith Kellogg, l'inviato del presidente americano Donald Trump, ha detto che discuterà con gli alleati le sue proposte per mettere fine al conflitto in Ucraina in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in programma dal 14 al 16 febbraio. 'Sono contento di annunciare la mia partecipazione alla conferenza come inviato del presidente per la Russia e l'Ucraina, e attendo di discutere l'obiettivo di Donald Trump di mettere fine alla sanguinosa e dispendiosa guerra in Ucraina', ha scritto Kellogg sul suo profilo X. 'Incontrerò' gli alleati che sono pronti a lavorare con noi', ha aggiunto.

Kiev, 'esplosione in centro di reclutamento, un morto'

Un'esplosione in un centro di reclutamento dell'esercito nell'Ucraina occidentale ha provocato un morto, nell'ultimo di una serie di attacchi simili. 'Oggi, circa un'ora fa, si e' verificata un'esplosione nel territorio del centro territoriale distrettuale Kamianets-Podilsky per il reclutamento e il supporto sociale. Finora, sappiamo di un morto e quattro feriti', ha affermato Sergiy Tyurin, capo dell'amministrazione statale regionale di Khmelnytsky.

