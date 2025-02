Idf: 'Eliminato un terrorista in Cisgiordania'

L'esercito israeliano (Idf) ha "eliminato un terrorista" nella zona di Tayasir, nel nord della Cisgiordania, dopo che l'uomo aveva sparato contro i soldati di una postazione militare locale: lo ha reso noto l'Idf su Telegram.

Secondo il Times of Israel, l'attacco è avvenuto contro un posto di blocco e sono rimaste ferite almeno sette persone, di cui due sono in condizioni critiche. Il giornale riporta inoltre che prima di essere ucciso da un soldato israeliano, l'uomo era riuscito ad entrare in una postazione di vedetta del checkpoint.



