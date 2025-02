Merz parla alla Cdu dopo le proteste, 'vinceremo le elezioni, non collaboreremo mai con Afd'

"Noi siamo molto decisi e vinceremo queste elezioni con un ottimo risultato". Lo ha detto il leader della Cdu Friedrich Merz. parlando a Berlino, al congresso di partito, all'indomani delle forti proteste per l'asse con Afd sulla mozione migranti la settimana scorsa. Un'intesa poi bocciata anche dal parlamento sulla successiva proposta di legge, che è stata respinta venerdì. Ieri a Berlino hanno manifestato 250 mila persone.



A questo proposito, Merz ha assicurato: "Con il partito che si fa chiamare Alternative fuer Duetschland noi non collaboreremo, né prima, né dopo. Mai". Le sue parole sono state accolte con una doppia ovazione dai delegati della Cdu in sala.

"Afd si riconosce contro tutto quello che il nostro partito e il nostro Paese ha costruito", ha continuato Merz. È contro l'euro, contro la Nato, ha elencato, "e noi faremo di tutto per renderlo il più piccolo possibile. Non ci sarà alcuna collaborazione, nessuna concessione e nessun governo di minoranza. Assolutamente nulla", ha insistito, affermando di voler spedire Afd "ai margini, dove è giusto che stia".

"La Germania è al terzo anno di seguito in recessione. In nessun altro momento della storia del dopoguerra e in nessun altro Paese industriale del mondo accade questo", ha aggiunto il candidato cancelliere dei conservatori tedeschi, accusando il governo 'semaforo' di aver portato avanti "una politica economica verde" che conduce alla "deindustrializzazione". Via i "lobbisti delle ong verdi" dal ministero dell'Economia, ha aggiunto.

