Kate pubblica la foto scattata dal figlio Louis per la giornata mondiale contro il cancro

Una nuova fotografia di Kate, scattata dal figlio più piccolo, il principino Louis, è stata pubblicata alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro sui profili social ufficiali dei principi di Galles.

Nello scatto realizzato a Windsor all'inizio dell'anno da un fotografo d'eccezione di sei anni, Kate con indosso un cappello e un cappotto si trova sopra un grosso tronco nel mezzo di un bosco e apre le braccia sorridendo. "Non dimenticate di coltivare tutto ciò che sta oltre la malattia", si legge nel messaggio cha accompagna l'immagine con tanto di firma "C", l'iniziale di Catherine, e l'hashtag #WorldCancerDay.

La principessa mostra così ancora una volta, dopo l'annuncio recente della remissione dal cancro diagnosticatole l'anno scorso, il suo grande impegno per la sensibilizzazione sul tumore e il sostegno di quanti soffrono, come fatto la settimana scorsa quando è andata in visita da sola in un hospice per bambini malati terminali nel Galles giocando con loro e parlando coi genitori e lo staff sanitario.



