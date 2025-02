Idf, attacchi in Cisgiordania, 'uccisi numerosi terroristi

L'Idf ha annunciato di aver condotto nelle ultime ore tre attacchi aerei in Cisgiordania, uccidendo "numerosi terroristi".

Colpite in particolare - riferisce l'Idf su Telegram - "tre cellule terroristiche nelle aree di Jenin e Qabatiya". In quest'ultima località sono stati uccisi "il terrorista Saleh Zakarneh e il terrorista Abed al-Hadi Kamil, di Qabatiya, precedentemente detenuti per aver pianificato attività terroristiche e rilasciati come parte dell'accordo di cessate il fuoco del novembre 2023, sono stati eliminati nell'attacco".

A Jenin, un aereo Iaf "ha colpito due cellule terroristiche armate nel giro di poche ore".

In una nota congiunta di Isf e Isa si precisa che gli attacchi "sono stati condotti come parte dell'operazione antiterrorismo nella Samaria settentrionale", utilizzando un aereo dell'aeronautica militare israeliana.

Secondo il rapporto, "a Qabatiya, un aereo Iaf, con la direzione dell'Isa (i servizi di sicurezza, ndr), ha colpito ed eliminato una cellula terroristica mentre si dirigeva verso un imminente attacco terroristico. Dopo l'attacco, sono state identificate esplosioni secondarie dovute agli esplosivi che si trovavano all'interno del veicolo", in cui presumibilmente si trovavano Zakarneh e Kamil.

"Le forze di sicurezza - conclude la nota -continuano a operare nella Samaria settentrionale".



