Petro coordina con Maduro un'operazione congiunta al confine

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato che al confine colombo-venezuelano si sta svolgendo un'operazione militare congiunta per recuperare il Catatumbo, la zona che dal 16 gennaio scorso è stata presa d'assalto dalla guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) causando migliaia di sfollati e decine di civili morti.

"È stata avviata un'operazione militare antidroga al confine colombo-venezuelano. Cerchiamo la collaborazione tra gli eserciti nella lotta contro l'Eln. Una frontiera senza mafie deve essere l'obiettivo finale per la tranquillità della popolazione, la pace e la sovranità", ha scritto Petro sul suo account ufficiale X.

Contemporaneamente il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha assicurato che l'operazione denominata 'Fulmine' del Catatumbo è stata coordinata con il governo colombiano. "È iniziata l'Operazione 'Fulmine del Catatumbo', come parte dell'esercizio popolare, militare e di polizia 'Scudo Bolivariano 2025', lungo tutto il confine con la nostra sorella Colombia, in coordinamento con il governo del presidente Gustavo Petro, lavorando a un'idea di sviluppo binazionale, integrato, economico, sociale, con un carattere profondamente umano e unitario tra i nostri popoli", ha scritto Maduro sul suo account Telegram. "Chiediamo pace e saremo sempre pronti a costruire i percorsi di integrazione e fratellanza colombo-venezuelana", ha concluso il presidente del Venezuela.



